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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحشد الشعبي يضبط معسكرًا متكاملًا لداعش تحت الأرض غرب الأنبار

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:10 م
الحشد الشعبي العراقي
الحشد الشعبي العراقي
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ضبطت قوات الحشد الشعبي العراقي معسكرًا كبيرًا ومتكاملًا لتنظيم "داعش" الإرهابي تحت الأرض غرب الأنبار بداخله سجن.

وذكر إعلام الحشد، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي (أعالي الفرات في القائم – الفوج الأول) والفوج الثاني بالاشتراك مع لواء ٣٢ الفرقة الثامنة نفذت عملية بحث وتفتيش في الصحراء الغربية لمحافظة الأنباز، مبينا أن العملية شملت مناطق "غابة مناخ، وسد مديسيس، ووادي حلكوم، وأحواض غاز عكاز، والهدرة والكعرة، ومنطقة العودان، وقاعدة سعد الجوية، وبنيان سحالي، وضايع".

وأضاف أن القوة عثرت على معسكر تحت الأرض تستخدمه "داعش" توجد فيه عدة غرف للنوم والطبخ وكذلك سجن، بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة ومواد احتياطية للعجلات، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء عليها وتدمير المضافات بشكل كامل، لكي لا تحاول عناصر داعش استخدامها أو التسلل إليها.

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