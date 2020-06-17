مسئول يمني يدين احتجاز الميليشيات مساعدات صحية لمكافحة كورونا بالحديدة

أدان وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية، نحو ألف "كونتينر" في ميناء الحديدة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).وقال فتح - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):"إن الميليشيات الحوثية تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها"..معتبرًا ذلك جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها اليمن.وأضاف أن ميليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح الميليشيات.وطالب الوزير اليمني منسقة الشئون الإنسانية بالتدخل وممارسة الضغوط على الميليشيات الانقلابية، للإفراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة وفقا للحاجة، محملًا ميليشيات الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن أي تلف لهذه المساعدات، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني لمزيد من الدعم الغذائي والصحي في جميع المحافظات.