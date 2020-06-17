الصحة: 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.وقالت وزيرة الصحة: "هناك عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى"، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب فى الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج.