الترجمان عن زيارة الوفد التركي: جاء لتسلم مفاتيح طرابلس والغرب الليبي

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، إن زيارة الوفد التركي لطرابلس، والذي يضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية وصهر أردوغان بيرات البيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسئولين آخرين، يهدف لتدشين مؤامرة كبرى بدأت منذ تنصيب فايز السراج في اتفاق الصخيرات كرئيس للحكومة التي فرضها العالم على الليبيين، والتي قادتنا لتدشين الاستعمار التركي من جديد.وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنهم بدون خجل يقولون إن الوفد على رأسه وزراء الخارجية والخزانة والدفاع؛ للتأكيد على أنهم يريدون تحصيل أموالهم والتصرف في علاقات ليبيا الخارجية، وهم يستعدون للسيطرة على ضواحي سرت، والاستيلاء على الحقول النفطية ثم الاتجاه لمصر لتحقيق أحلام أردوغان في إعادة الخلافة العثمانية من جديد، وأن تكون طرابلس نقطة انطلاقه.وتابع رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، أن ما يقوم به أردوغان يتم بمباركة كبرى من الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الإنجليزية، مؤكدًا أن أردوغان أرسل هذا الوفد لتسلم مفاتيح طرابلس والغرب الليبي، وربما يجعلها ولاية عثمانية.