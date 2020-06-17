الديهي: أردوغان أجبر الإخوان على الدفع بـ «مرسي» للرئاسة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تراجع جماعة الإخوان عن قرار عدم الترشح للرئاسة والدفع بمحمد مرسي العياط، كان بسبب تعليمات واضحة من رجب طيب أردوغان للإخوان في مصر والذي أكد لهم أن السلطة لا بد أن تكون مطلقة، وأن لهم مشروع واحد لن يكتمل إلا بإمساك الإخوان بزمام الحكم، وتم دعم هذا الترشح من الحكومة الأمريكية.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء: "لن نسمح للإخوان بتزييف التاريخ، وأقول لعصام تليمة اتق الله وتحدث عما لديك من معلومات".وأشار الديهي، إلى أن عصام تليمة، عضو جبهة علماء الأزهر، ومدير مكتب يوسف القرضاوي لـ 6 سنوات، وعضو مجلس علماء المسلمين مع القرضاوي لسنوات، وهو ساعده الأول، فتح نيرانا فاضحة على الإخوان.وعرض الديهي، فيديوهات تتضمن تصريحات لـ "تليمة"، أكد خلالها أن الإخوان جماعة مختطفة وأن لديهم خطابين في الشارع وأنه يريد الاستقالة.وأوضح أن عصام تليمة، قال إن هناك كتائب إلكترونية إخوانية تقوم بالهجوم على أعراض من يخالفها حتى لو كانوا إخوان، وأن تفكير الإخوان تفكير الأنعام أو القطيع، موجهًا تساؤلا لـ "تليمة" والإخوان، "من هي الدولة الغربية التي أعطت الضوء الأخضر للإخوان لترشيح مرسي أو الشاطر للرئاسة؟، ومن الذي نصح الإخوان باعتماد ترشيح عبدالمنعم أبوالفتوح بدلًا من مرسي والشاطر؟".