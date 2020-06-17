غرفة عمليات بجهاز حدائق أكتوبر لمتابعة طوارئ المياه والصرف

أعلن أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن تدشين غرفة عمليات لمتابعة حالات الطوارئ لقطاع المياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة بتخصيص أرقام مباشرة لكل منطقة ومشروع بالمدينة.وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تخصيص رقمي ١٠٠٢٦٣٢٠٨٨،.٠١١٥١٤٠٦٢٣، لتلقي بلاغات وطوارئ شبكات المياه والصرف الصحي علي مدار ٢٤ ساعةً، إضافة إلى أنه تم تخصيصي رقم تليفون ٠١٠٠٠١٨٧٣٩٤ لاستقبال شكاوى وحالات الطوارئ لأعمدة الإنارة لمنطقة. ابني بيتك ٧ ومنطقة ابناء الجيزة ومنطقة مساكن عثمان.وفيما يخص طوارئ الطرق أعلن رئيس الجهاز أنه تم تخصيص رقمي منها رقم ٠١٠١٧١١٩٦٧٦٨ لتلقي شكاوى الطرق لمنطقة ابني بيتك ١،٢،٣،٤،٥بينما تم تخصيص ٠١٠٩٥٢٧٩٦٥٤ لاستقبال شكاوى الطرق الرئيسية ومنطقة ال٢٢٠ فدان منطقة أرض المخابرات.وأكد رئيس الجهاز ضرورة أخذ رقم البلاغ وتاريخه متابعة مع الغرفة الطوارئ خلال ٢٤ ساعة من وقت البلاغ، وذلك لمتابعة المستمرة لتلافي أي مشاكل وحلها بسرع وقت.