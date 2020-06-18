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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الخميس 18-6-2020 فى مصر

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:27 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
أحمد عاشور
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ينشر "الدستور" أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم، والتي تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف.

كما تتأثر أسعار العملات في كل أنحاء العالم بالأحداث المتواجدة، والتي من شأنها العمل على رفع وانخفاض معدل الاقتصاد الدولي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم بالبنك المركزي

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي، اليوم الخميس 18-6-2020، للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وسعر اليورو للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.29 جنيه، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، أما سعر الدينار الكويتي فسجل للشراء 52.35 جنيه وللبيع 52.77 جنيه، وأخيرًا سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.38 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.

سعر الدولار
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في بنوك قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - HSBC - التجاري الدولي CIB - التعمير والإسكان - كريدي أجريكول، للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

سعر اليورو 

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.26 جنيه.

وبلغ سعر اليورو في بنوك قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - التجاري الدولي CIB، للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.28 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وبنك كريدي أجريكول للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.31 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.67 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.83 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.73 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.34 جنيه وللبيع 51.72 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 52.79 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.30 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

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