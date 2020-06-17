شريف منير ينشر صور عائلته: «أسرتي الصغيرة»

نشر الفنان شريف منير، صورة تجمعه بعائلته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وضمت الصور بناته وأحفاده، وعلق عليها قائلا: "أسرتي الصغيرة ربنا يخليكم ليا".وقدم شريف منير، بلاغا ضد المسيئين والمتنمرين على بناته، ولاقى دعما كبيرا من أصدقائه بالوسط الفني.وشارك شريف منير، مؤخرا في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.