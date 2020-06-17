الدفاع الفرنسية: تركيا خالفت قواعد حلف شمال الأطلسي

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء، أن فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على 3 فرطاقات فرنسية.وأشارت الوزارة، إلى أن تركيا خالفت قواعد الاشتباك التي تحكم حلف شمال الأطلسي بهذا التصرف، مؤكدة أن الفرقاطة الفرنسية لم تهدد أمن سفينة كانت تحرسها فرقاطات تركية، حسب ما ذكرت فضائية "العربية".وأكدت على المواصلة في الطلعات العسكرية الفرنسية الجوية قرب ليبيا، مردفة: "طائراتنا تواصل طلعاتها الاستطلاعية قرب ليبيا".وكانت قالت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الأربعاء، إن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، تعرضت ​​مؤخرا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية.وأضافت الوزارة: "بينما كانت الفرقاطة الفرنسية تسعى لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تدخلت الفرقاطات التركية، وأضاءت ثلاث مرات برادار التحكم في إطلاق النار".