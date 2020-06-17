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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: وقف توليد الطاقة النووية وطاقة الفحم بحلول 2038

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:30 م
الطاقة النووية
الطاقة النووية
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أعلنت ألمانيا، الأربعاء، أن 2038 سيكون موعد التوقف عن توليد الطاقة النووية والانتهاء من استخدام الفحم في توليد الطاقة.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الفيدرالية على أن نهاية توليد الطاقة النووية والخروج من توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2038 كحد أقصى، لا سيما وأن ذلك يتطلب جهودا كبيرة، بما في ذلك توسيع الطاقات المتجددة والشبكات اللازمة.

وذكر بيان للحكومة الألمانية أن الاجتماع أوصى بضرورة أن تمر إمدادات الطاقة في ألمانيا بعملية إعادة هيكلة بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن وباء فيروس كورونا يطرح تحديات إضافية لانتقال الطاقة لذا قررت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أن عمليات إدارة الأزمات والطوارئ المجربة والمختبرة تنطبق أيضًا على حالة الوباء الحالية.

وأكدت المستشارة الألمانية، دعم إمدادت الطاقة في ظل الحالة الخاصة التي تمر بها البلاد للمحافظة على أداء صناعة الطاقة، مشيرة إلى أن تدابير الوباء لها تأثير على الوضع الاقتصادي لقطاع الطاقة لذا فإن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات تعمل بشكل وثيق معًا للتخفيف من العواقب الاقتصاديه بسبب وباء كورونا على الطاقة.

لفتت إلى أن الحزمة المستقبلية التي تقررها الحكومة الفيدرالية توفر فرصًا كبيرة للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز تطوير تقنيات الطاقة والمناخ المبتكرة وإطلاق دوافع قوية لحماية المناخ.

وشددت على أن الخروج من توليد الكهرباء القائم على الفحم وتسريع توسع الطاقات المتجددة سوف يسير جنبًا إلى جنب مع التنويع في مصادر الطاقة في ألمانيا.

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