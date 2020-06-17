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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخميس 18-6-2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:29 م
الدولار
الدولار
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يرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم الخميس 18-6-2020 في البنوك المصرية وفقًا لأخر التحديثات، كما يرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر شراء الدولار، بالإضافة إلى أخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

وشهد الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعا في سعره أمام الجنيه المصري بمقدار قرش واحد في البنك المركزي المصري، بينما استقر سعره في باقي البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 18 - 6 - 2020، 16.12 جنيه للشراء، وللبيع 16.24 جنيه.

سعر الدولار في البنوك الحكومية:

ومن ناحية أخرى سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( مصر - الأهلي المصري - التعمير والإسكان - قناة السويس - المصري لتنمية الصادرات ) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

سعر الدولار في البنوك الخاصة:

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، أما بنك قطر الوطني سجل للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.22 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - العربي الأفريقي - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

ارتفاع أسعار النفط بسبب تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت صعود في أسعار النفط بنسبة 3% في تعاملاتها بدعم من قفزة لبورصة وول ستريت ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020، لكن المكاسب قيدها القلق من موجة ثانية لفيروس كورونا، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.5 % مسجلًا 40.74 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو الجاري لتصل إلى 539.3 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

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