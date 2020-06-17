الديهي لـ أبوتريكة: «كرداسة اللي أنت منها قد قطر 4 مرات»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد أبوتريكة، كابتن الأهلي والمنتخب المصري السابق، والمقيم في قطر إخوان.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أبوتريكة تحبه أو تكرهه هو إخوان، مناشدًا أبوتريكة الخروج لتكذيب ذلك، والتأكيد على أنه ليس إخوان حال كان هذا الحديث غير صحيح.وأذاع مقطع فيديو لمحمد أبوتريكة يتغزل في قطر، ويؤكد فيه أنها تستثمر في البشر وهذا هو أفضل استثمار وأهم ما يميزها، ويجعلها قادرة على التقدم ومواكبة العصر، ولديها عزيمة وإمكانيات لذلك.وتابع "الديهي"، مخاطبًا "أبوتريكة": "دي كرداسة اللي انت منها قد قطر 3-4 مرات، بشر إيه اللي بيستثمروا فيه، الأرض عندهم بتحيض وتطلع غاز، ودخلهم قد مصر 50 مرة، إحنا لا شوفنا عالم فضاء ولا خبير عالمي قطري، أنت مصدق نفسك".