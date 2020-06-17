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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سكان باليابان يُشاهدون جسمًا طائرًا غريبًا في السماء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:26 م
جسمًا طائرًا غريبًا
جسمًا طائرًا غريبًا
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شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه، فيما لجأ آخرون إلى تويتر للتعبير عن دهشتهم من الأمر.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن مسئولا من مكتب وكالة الأرصاد اليابانية في سينداي بمحافظة مياجي أكد أن الجسم الطائر الذي شاهده الناس ليس جهازًا طيرته الوكالة، مضيفا، "بحثنا الأمر مع الحكومة المحلية وقوات الدفاع الذاتي ولكنهم كذلك لا علم لهم بالأمر".

وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات بشأن الجسم الطائر الغريب بدأت الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وشوهد الجسم الطائر في سينداي وفوكوشيما وهو جسم على شكل صليب حسب وصف مسئول في الوكالة، ويشبه بعض أجهزة الاستطلاع.

واستخدمت الشرطة في مياجي مروحية لفحص الجسم الطائر على ارتفاع يزيد على 2000 متر فوق سطح الأرض ولكنها عجزت عن تحديد مصدره أو هويته.

وقال مسئول من الشرطة: "حاولنا تتبعه" لكن فقدنا الموقع الدقيق للجسم الطائر في المساء، بعد أن حالت السحب بيننا وبينه.

وقال مسئول من وزارة النقل: إن الجسم لم يكن في مسار طيران، لذا فلن يؤثر على حركة الطائرات غير أن السلطات ستواصل متابعة الأمر.

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