بلاغ ضد أحمد الفيشاوي ونجلته لينا لنشرها صورًا عارية

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد الممثل الشاب أحمد الفيشاوي ونجلته لينا بعد نشرها صور بملابس النوم.وكشف مقدم البلاغ أن لينا الفيشاوي اعتادت نشر صور لنفسها قد يراها البعض إباحية واخرين يرونها أنها غير ملائمه، لكن يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن الشهرة دون النظر لاعتبارات القيم وتقاليد المجتمع.أضاف مقدم البلاغ أنه إن كان والدها هو من يدفعها لنشر تلك الصور لذات الهدف، فهو شريك لها وان كان لا سلطه له عليها في تلك الافعال الا انه يستفيد من ذلك الشو الاعلامي الذي يساهم في شهرته.واستطرد مقدم البلاغ بضرورة إجراء تحقيق مع الفنان ونجلته وطلب التحريات من الأجهزة الأمنية للوقوف علي حقيقه الأمر، خاصة أن تلك الصور التي نشرتها ابنة الفيشاوي لا تختلف عن ما نشرته حنين حسام ومودة الأدهم وطالب بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسندة إليها والمحرض لها.واختتم محفوظ بلاغه أننا في دولة سيادة القانون وأن سيادة النائب العام دائمًا هو حائط الصد لكل ما قد يشوب المجتمع من اعتداء علي قيم المجتمع، وأن القانون لا يفرق بين المواطنين في تطبيقه وأن العمل العظيم بإنشاء وحدة الرصد بمكتب سيادة النائب العام كان لها الأثر الأكبر في كشف الكثير من يرتكبون مثل تلك الأفعال والأهم هو أنها حققت الردع العام والخاص لكل مَن تسوّل له نفسه تقليد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وهي أفعال تعد، جرائم يعاقب عليها قانونًا.