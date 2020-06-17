تعرف على علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بسبب كورونا 2020

فقدان حاسة الشم والتذوق بسبب كورونا 2020



ما الذى يجعل مريض كورونا يفقد حاسة الشم والتذوق؟

السبب هنا يعود إلى معاناة مرضى كورونا من فقر دم ونقص السكر في الجسم، وهو الأمر الذى أصاب حوالى 40% من المرضى فى مصر، فضلا عن أن نزلات البرد والفيروسات غالبا ما تسبب احتقانا في الأنف، لذلك إذا نظرت لها تحت المجهر، فستلاحظ أن النهايات الدقيقة التي تشبه الشعر في خلايا المستقبلات قد سقطت، وبالتالي لم تعد الخلايا قادرة على التقاط جزيئات الرائحة من الأنف، وبالتالي عدم القدرة على التذوق.

علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بسبب كورونا 2020



توصى منظمة الصحة العالمية بعدد من النصائح التى يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الشم والتذوق، ومنها العزل المنزلى والغذاء الجيد الغنى بالفيتامينات والمعادن، مع علاج الأعراض الأخرى بالأدوية المقرة من قبل البروتوكول الصحى العالمى.

ننشر تفاصيل علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بسبب كورونا 2020 حيث أجمع العديد من مرضى كورونا خلال الفترة السابقة فى مصر، على إحساسهم بفقدان حاسة الشم والتذوق، والتى أصبحت علامة مؤكدة للإصابة بالفيروس، ففى كوريا الجنوبية أصاب هذا العرض حوالى 30% من المرضى، وفى ألمانيا حالتين من أصل ثلاث حالات.اختبار "جيلي بين" من أجل حاسة الشمقال ستيفن مونجر، مدير مركز الشم والتذوق في جامعة فلوريدا إنه يجب أخذ حبة (جيلي بين) بيد وتمضغها، وبيد أخرى تمسك أنفك بإحكام حتى لا يتدفق الهواء على الإطلاق، فإذا حصلت على مذاق لذيذ، إذن وظيفة التذوق تعمل بشكل طبيعي، وستحصل فجأة على جميع الروائح ستشم الليمون والبرتقال على سبيل المثال.