السودان يرفض الاقتطاع من حصته بمياه النيل أو تضرر دولتي المصب

أكدت وزارة الري السودانية، أن الخرطوم وافقت منذ سنوات على بناء سد النهضة وفقا لقاعدة عدم الضرر وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب مصر والسودان.وقال وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفي من الخرطوم عقب انتهاء جلسة المفاوضات مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إن أمر المياه يهم السودان والأجيال القادمة ولا تهاون في هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك خلافات فنية أعاقت التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال المفاوضات الحالية.وأوضحت أنه يجب التوصل إلى اتفاق ملزم قبل البدء في الملء الأول لسد النهضة حتى لا يتضرر سد الروصيرص الذي يفوقه سد النهضة بعشرة أضعاف من حيث السعة التخزينية، الأمر الذي سيؤثر عليها سلبا إن لم يتم التوصل لاتفاق ملزم.وأكدت أن المفاوضات خلال الأيام الماضية لم تتطرق لمسألة حصص المياه بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن حصة السودان ظلت كما هي دون نقصان، رغم وجود محاولات لإقحام مسألة تقاسم المياه وهو أمر مرفوض لأنه سيعقد المشهد بصورة كبيرة مع باقي دول حوض النيل.وشددت وزارة الري السودانية على تمسكهم بالحصة دون أي نقصان مع بدء ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الحالية معنية فقط بملء وتشغيل سد النهضة دون بحث أي أمور أخرى.وأشارت إلى أنه لا حل سوى المفاوضات بشأن سد النهضة، لهذا تم إحالة المفاوضات لرؤساء حكومات الدول الثلاث لكن لم يتم تجديد سقف زمني لرؤساء الوزراء للتوصل إلى اتفاق ملزم.