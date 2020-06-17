الإمارات تستنكر تدخلات تركيا وإيران في العراق

استنكرت الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، المتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق، مما يُشكل انتهاكا لسيادة دولة عربية شقيقة ولمبادئ القانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأربعاء - موقف الإمارات الثابت والراسخ، الرافض لكافة التدخلات في شئون الدول العربية، وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والكف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.