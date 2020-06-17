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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر نصار: لا يمكن عقد امتحانات الكليات بالطريقة التقليدية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:35 م
الدكتور جابر نصار
الدكتور جابر نصار
رباب الأهواني
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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إنه لا يمكن التساؤل حول عقد امتحانات السنة النهائية في الكليات، حيث إن الأمر في الجامعات يختلف عن الثانوية العامة، لافتًا إلى أن تنظيم امتحانات الثانوية العامة لا بديل له، أما وضع البكالوريوس والليسانس له بدائل، وحدث في جامعات كبيرة في أوروبا وأمريكا.

وأضاف "نصار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه لا يمكن عقد الامتحانات بطريقتنا التقليدية في الكليات بهذه الأعداد الكبيرة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، فعلى سبيل المثال تحتوي كلية التجارة بجامعة القاهرة على 60 ألف طالب 25% منهم في البكالوريوس، وكلية الحقوق 30 ألف طالب 25% منهم ليسانس.

وذكر رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أن المدن الجامعية بها أعداد كبيرة، متسائلًا: "كيف يعيشون وسط مخاطر العدوى؟، كما أنهم شباب كثير منهم قد يحمل العدوى دون ظهور أعراض، وتصبح العدوى متنقلة بسهولة".

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الحلول، حيث يتم البحث بوسيلة تقييم الطالب في الفصل الدراسي الأخير، مثل تقديم أبحاث أو تقييمه على 7 فصول دراسية، أو أخذ متوسط مواد التخصص في الفصول السابقة، وهذا الحل أحلته أحكام القضاء، حيث إن هناك جامعة أمريكية أخذت بالأبحاث وحسبت التقدير على متوسط الفصول السابقة، مضيفا أن قاعات الامتحانات جيدة في الظروف العادية، ولكن في حالة الضرورة لا يمكن معها تطبيق القواعد العادية.

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