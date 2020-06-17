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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى فلسطين إلى 2078

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:34 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن تسجيل حالتي وفاة، بصفوف جالياتها في أمريكا ومصر، ما يرفع عدد الإصابات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 الجزائر، 3 البرازيل، 25 أمريكا) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن الأمريكية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 61 وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

وأفادت سفارة فلسطين لدى مصر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، حيث تابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدة.

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم تعليق الدوام في السفارة والمندوبية بدءًا من صباح اليوم الأربعاء لمدة أسبوع قابل للتمديد، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم جميعا وصحة وسلامة المراجعين، وكذلك ضرورة تعقيم السفارة والمندوبية.

كما أفادت لجنة المتابعة بالوزارة، بتسجيل صابتين جديدتين في صفوف الطلبة بالجزائر، و3 إصابات جديدة بالبرازيل، كما تقوم الوزارة بمتابعة أحوال الجالية في العديد من الدول الأخرى وتوفير احتياجاتهم بشكل عام.

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