«مستثمري البحر الأحمر» تعلن موعد تعافي السياحة الوافدة

قال الخبير السياحي كامل أبوعلي، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الحجوزات لم تنقطع على السياحة المصرية طوال الفترة الماضية من كافة الأسواق الأوروبيّة فهناك استعداد لدى منظمى الرحلات الأجنبية لتيسير الرحلات إلى مصر فور سماح حكومتهم بالطيران للخارج.أضاف: أن قرار الدولة بإعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر للمحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، التى ستبدا مع أول يوليو المقبل وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي سيساعد على زيادة الحركة السياحة خلال الفترة المقبلة.وتابع أبوعلي، فى تصريحات الأربعاء، أن يوليو المقبل سيشهد تدفقات سياحية وستبدأ العودة تدريجيًا إلى المقاصد المصرية، موضحًا أن نسب الاشغال فى البداية ستكون ضعيفة، ثم ستزيد مع التزامنا بتطبيق إجراءات السلامة الصحية داخل المقاصد السياحية، لافتًا إلى أن بداية التعافى لحركة السياحية الوافدة ستكون مع بداية الشتاء المقبل.