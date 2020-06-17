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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يلتقي الملحقين الثقافيين المصريين بالخارج

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:19 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، اجتماعًا مع عدد من المستشارين والملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، عبر تقنية الفيديو كونفراس؛ بهدف وضع خطة عمل للمكاتب والمراكز الثقافية بالخارج خلال الفترة المقبلة في ضوء مرحلة ما بعد كورونا، بحضور كاميليا صبحي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وهيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة.

تناول الاجتماع، بحث آليات الإعداد للبعثات خلال الفترة القادمة من خلال التعاون مع أفضل الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية، خاصة في التخصصات الطبية لدراسة علم الفيروسات واللقاحات والعقاقير والمناعة وغيرها، فضلًا عن أهمية التواصل الدائم مع المبعوثين وحل مشكلاتهم في ظل الأوضاع الحالية.

في هذا الإطار، وجّه الوزير باستكمال رصد الدارسين على نفقاتهم الخاصة واستكمال قواعد البيانات الخاصة بهم ليكونوا تحت إشراف البعثات.

وخلال الاجتماع، أكّد خالد عبدالغفار ضرورة الاستفادة من التخصصات العلمية وأبحاث الطلاب المصريين المبعوثين في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على إرسال المبعوثين لأفضل الجامعات بالخارج، لدراسة التخصصات الحديثة بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة وأولوياتها.

وأشاد الوزير بأداء المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج خاصة في ظل الزيارات التي قام بها الوزير لمختلف دول العالم ومنها فرنسا وألمانيا وإنجلترا واليابان وإسبانيا والسعودية وعمان وإيطاليا.

وأشار خالد عبدالغفار إلى ضرورة حل المشكلات التي تواجه المبعوثين المصريين بالخارج، وعقد لقاءات دورية معهم؛ للوقوف على مدى تقدمهم في دراستهم، والتواصل معهم باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة نشر الثقافة المصرية بالخارج، من خلال إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية المختلفة والندوات؛ بهدف التعريف بالدور المحوري لمصر وحضارتها.

كما أكد الوزير استكمال خطط المكاتب الثقافية للترويج لمبادرة "ادرس في مصر" لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر بمجرد سماح الوضع دوليا بهذا، مشددًا على أهمية متابعة جهود المكاتب الثقافية في تنفيذ خطط التعاون على جميع المستويات التعليمية والثقافية مع دول المقر.

من جانبهم، استعرض المستشارون والملحقون الثقافيون العديد من القضايا التي تهم الطلاب المصريين المبعوثين بالخارج، وجميع العقبات التي تواجههم خلال هذه الفترة وكيفية حلها.

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