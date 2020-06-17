السودان يتمسك باتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. ويرفض بدء الملء

طلب السودان وضع آلية ملزمة بين الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن التجارب السياسية مثل إعلان المبادئ لم تكن موفقة ما حال دون استكمال الدراسات اللازمة بشأن سد النهضة.وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من الخرطوم، إن خلافات قانونية تحول دون التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.وشدد عباس، على رفض بلاده بدء ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث.وأضاف الوزير، أنه متفائل باستمرار المفاوضات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى حدوث تفاهم لكن ما زالت بعض النقاط المهمة عالقة.وأوضح الوزير السوداني، أنه تم التوافق على أكثر من 90% من معظم المسائل الفنية بشأن سد النهضة.وأكدت الري السودانية أن خلافات قانونية بشأن إلزامية الاتفاق تعرقل التقدم في المفاوضات، مشيرة إلى أن حلها يحتاج إلى توافق وإرادة سياسية.