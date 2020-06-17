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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: آلاف السوريين أصبحوا على حافة البقاء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:18 م
السوريين
السوريين
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء، بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان الأربعاء، أن واشنطن تدرك تماما أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيودًا جديدة اليوم (قانون قيصر)، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية.

وأضاف البيان أنه نتيجة كل ذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفيا على حافة البقاء.

يُذكر أن قانون قيصر الأمريكي بفرض عقوبات على سوريا والدول والشركات الداعمة لها دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم.

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