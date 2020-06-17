هند صبري تبدأ تجهيزات مسلسلها مع «نتفليكس»

بدأت الفنانة التونسية، هند صبري، تحضيرات مسلسلها المقرر أن تقدمه عبر منصة "نتفليكس" خلال هذه الأيام، ومن المقرر عرض العمل في عام 2021.وكانت هند صبري، قد تعاقدت مع شبكة نتفليكس، على تقديم أعمال فنية معهم تشارك فيها بالتمثيل وكمنتج منفذ، واختارت أن تبدأ هذه الأعمال بعمل درامي عن المرأة العربية.كما تستعد هند صبري، لاستئناف تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" نهاية الشهر الجاري، مع النجم أحمد عز، والمخرج أحمد علاء الديب، والمؤلف باهر دويدار، وهو العمل الذي تخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، ويتناول أحد ملفات المخابرات.