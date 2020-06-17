رفع جلسة البرلمان بعد الموافقة على الموازنة العامة

رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل.ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.ورفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.