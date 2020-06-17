تفاصيل جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى الصدر

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، مستشفى صدر مطروح، للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمرضى والطاقم الطبي القائم على العمل.ووجه "البلتاجي" بأهمية الحفاظ على إجراءات مكافحة العدوى، حرصا على سلامة الأطقم الطبية مع تقديم الدعم المعنوي الكامل لهم تقديرا لما يتم بذله من جهود؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.جاء ذلك بحضور أحمد عبدالخالق مدير مكتب وكيل وزارة الصحة، والدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات.