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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تروج لمشروع صكوك الأضاحي (موشن جرافيك)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:08 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب، مقطع فيديو (موشن جرافيك) حول مشروع صكوك الأضاحي الذى أطلقته الوزارة بمبلغ 1800 جنيه للصك.

كانت الوزارة أعلنت عن أن توفير لحوم الأضاحي لـ مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده، يسر وزارة الأوقاف أن تطلق مشروع صكوك الأضاحي للعام الحالى 1441هــ بمبلغ 1800 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية".

قالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك في إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون في العام المالى الحالى نقلة في مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

وتابعت الأوقاف، أن محافظة القليوبية احتلت المركز الرابع على مستوى المحافظات في تحصيل صكوك الأضاحى، وتم تخصيص 45 طنًا لها العام الماضى، كما تم تخصيص لكبرى محافظات الوجه القبلى 65 طن لحوم من صكوك الأضاحى، مخصصة لـ65 ألف أسرة بتلك المحافظات، مشيرة إلى أن عملية الذبح تمت كاملة في الوقت الشرعى للذبح.

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