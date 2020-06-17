تنديد دولي بجرائم ميليشيات السراج في ليبيا (تقرير)

عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على الاستنكار والغضب العربي والدولي بسبب جرائم ميليشيات الوفاق ومرتزقة تركيا.



ولفت التقرير إلى أن مئات الجرائم المرتكبة تصل للإبادة الجماعية في ترهونة وبني وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير.



وتابع التقرير أن الميليشيات الموالية لتركيا عذبت المدنيين ونفذت إعدامات ميدانية كما اعتقلت واقتحمت المنازل، ونهبت محتوياتها وأحرقتها وسلبت الأملاك العامة والخاصة وخربت المنشآت.



ونوه التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا دعت حكومة الوفاق لفتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة ونزوح نحو 16 ألف مدني بسبب هجمات الميليشيات، كما أعرب سفير ألمانيا وأميركا في ليبيا عن الصدمة إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في ترهونة عقب دخول الميليشيات الموالية لتركيا.



كما دعت جامعة الدول العربية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف بعد الكشف عن مقابر جماعية نفذتها المليشيات الإرهابية، ودعت فرنسا حلف الناتو للتحرك بشأن دور تركيا وسياسة أنقرة العدوانية في ليبيا ومنطقة المتوسط