تنديد دولي بجرائم ميليشيات السراج في ليبيا (تقرير)
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:58 م
عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على الاستنكار والغضب العربي والدولي بسبب جرائم ميليشيات الوفاق ومرتزقة تركيا.
ولفت التقرير إلى أن مئات الجرائم المرتكبة تصل للإبادة الجماعية في ترهونة وبني وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير.
وتابع التقرير أن الميليشيات الموالية لتركيا عذبت المدنيين ونفذت إعدامات ميدانية كما اعتقلت واقتحمت المنازل، ونهبت محتوياتها وأحرقتها وسلبت الأملاك العامة والخاصة وخربت المنشآت.
ونوه التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا دعت حكومة الوفاق لفتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة ونزوح نحو 16 ألف مدني بسبب هجمات الميليشيات، كما أعرب سفير ألمانيا وأميركا في ليبيا عن الصدمة إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في ترهونة عقب دخول الميليشيات الموالية لتركيا.
كما دعت جامعة الدول العربية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف بعد الكشف عن مقابر جماعية نفذتها المليشيات الإرهابية، ودعت فرنسا حلف الناتو للتحرك بشأن دور تركيا وسياسة أنقرة العدوانية في ليبيا ومنطقة المتوسط
ولفت التقرير إلى أن مئات الجرائم المرتكبة تصل للإبادة الجماعية في ترهونة وبني وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير.
وتابع التقرير أن الميليشيات الموالية لتركيا عذبت المدنيين ونفذت إعدامات ميدانية كما اعتقلت واقتحمت المنازل، ونهبت محتوياتها وأحرقتها وسلبت الأملاك العامة والخاصة وخربت المنشآت.
ونوه التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا دعت حكومة الوفاق لفتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة ونزوح نحو 16 ألف مدني بسبب هجمات الميليشيات، كما أعرب سفير ألمانيا وأميركا في ليبيا عن الصدمة إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في ترهونة عقب دخول الميليشيات الموالية لتركيا.
كما دعت جامعة الدول العربية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف بعد الكشف عن مقابر جماعية نفذتها المليشيات الإرهابية، ودعت فرنسا حلف الناتو للتحرك بشأن دور تركيا وسياسة أنقرة العدوانية في ليبيا ومنطقة المتوسط