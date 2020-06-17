أحمد موسى: العمال المصريون المحتجزون في ليبيا بخير

طمأن الإعلامي أحمد موسى، المصريين، على العمال المصريين المحتجزين في ليبيا، مؤكدا أنهم بخير والمسئولون الليبيون توصلوا للمجموعة الإرهابية التي احتجزتهم.وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «العمال المصريون كلهم بألف خير، والمسئولون في ليبيا أكدوا توصلهم إلى المجموعة الإرهابية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم اليوم».وتابع: «البيان الليبي أشار إلى أن العمال بخير ويتمتعون بحريتهم دون قيد وسيتم الاستماع إلى أقوالهم».ولفت إلى أن هناك وفدا تركيا يضم 27 شخصا من تركيا يزور ليبيا اليوم للقاء فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، لعقد صفقة بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار ضمن مخطط سرقة ثروات الشعب الليبي.وتابع: «السراج قرر بيع ليبيا وهذه الجائزة الأولى التي يمنحها لأردوغان».