«المصل واللقاح» يحذر من استخدام «الكورتيزون» دون استشارة طبية

أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، استخدامات الكورتيزون، قائلا إن له استخدامات كثيرة ومن بينها علاج بعض مصابي كورونا، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات يحدث لديها عاصفة مناعية شديدة مما ينتج عنه حدوث بعض المضاعفات والمشكلات في الرئة.وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الكورتيزون يضر إذا كان الشخص لا يحتاجه، حيث إنه يستخدم في حالات معينة ممن لديهم مشكلات تنفسية، مشددا على أنه يستخدم في ظروف طبية خاصة ولا يعمم، حيث إن له آثارا جانبية خطيرة جدًا.وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن كورونا من الفيروسات المستحدثة ومن الصعوبة إنتاج لقاح لها، وإذا تم فسيكون مثل لقاح الإنفلونزا ويكفي لمدة عام، لو تكون له أجسام مضادة.يذكر أن المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، حذر من تناول أي من أدوية الكورتيزون دون استشارة الطبيب، حيث انتشر مؤخرا أن بعض أنواع الكورتيزون (ديكساميثازون) قد يكون لها تأثير إيجابي في علاج عدوى فيروس كورونا.وأضاف المعهد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن علاج الكورتيزون لمرضى كورونا يكون في بعض الحالات المعينة وبجرعات محددة، لذلك يجب أن يتم تناولها تحت إشراف طبي كامل لما قد يكون لها من آثار جانبية خطيرة منها ضعف المناعة.