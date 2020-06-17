نجاح ولادة قيصرية بمستشفى لعزل مصابى كورونا في الإسكندرية

نجح الفريق طبي بمستشفى جمال عبدالناصر، فى إتمام عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بفيروس كورونا وإنقاذ الجنين، والذي كان في حالة صحية سيئة.وقال الدكتور أشرف أمين، مدير مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي، إن المستشفى استقبل المريضة، حيث إنها كانت تعاني من الإصابة بالفيروس، وليس لديها تأمين صحى، وتم استقبالها بداخل المكان المخصص للعزل لتلقي العلاج اللازم.وأضاف أمين، في تصريح لـ«الدستور»، أن المريضة تم احتجازها قبل موعد الولادة ببضع ساعات، وتم تحضير غرفة العمليات وتجهيز كل سبل الوقاية لإتمام الولادة القيصرية، حيث إنها كانت في منتصف الشهر التاسع من حملها.وأشار إلى أن الجنين كان يعاني من حالة صحية سيئة، حيث تم إنعاشه لمدة ساعتين حتي استقرت حالته، وتم نقله إلى الحضانة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، مع خروج الأم إلى غرفة خاصة وحالتها مستقرة.وأوضح أن العملية تمت بإشراف الفريق الطبي المكون من 6 أطباء، وهم: «محمد سعد حجازي، رشا أحمد زكي اطباء قسم النساء والتوليد، عمرو فتحي ومحمد علي، أطباء التخدير، وإيناس رزق، وآلاء سرحان إخصائيا الأطفال المبتسرين»، بمعاونة فريق التمريض المكون من 7أفراد، وهم: «أمل حسن، إيمان حسن، حورية عاطف، وفاء بدر، إيمان عبدالله، فاطمة عبدالحميد، والسيد محمد».