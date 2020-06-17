تطوير 7 مناطق عشوائية في الغربية بـ 411 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه جارٍ تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة "5 مناطق بطنطا، ومنطقتين بالمحلة" بتكلفة إجمالية قدرها 411 مليون جنيه.جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية في مدينة المحلة الكبرى.وتفقد نائب محافظ الغربية أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة، بعمل بوابة للمدينة والطريق الدائرى، حيث تشمل البوابة على تمركز أمنى للمرور وإسعاف و2 شاشة إعلانية، كما تفقد المناطق العشوائية بالمدينة، وكذلك معاينة موقع إنشاء كوبرى معدنى للمشاة بسلالم كهربائية أعلى مزلقان الشون بالمحلة الكبرى والمسند للهيئة العربية للتصنيع تمهيدًا لتسليم الموقع.