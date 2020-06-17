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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«حمدي الوزير».. كيف تفاعل رواد فيسبوك مع تحرش عمرو وردة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:41 م
عمرو وردة
عمرو وردة
هاجر رضا
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اعتاد لاعب المنتخب الوطني، عمرو وردة، على افتعال المشاكل منذ فترة ليست ببعيدة من الزمن، خاصًة المشكلة التي وقعت أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية، الأمر لم يقف عند هذا بل تداول عدد من الصحف اليونانية اليوم أخبار جديدة عن تحرش "وردة" بصحفية يونانية.

ونشرت صحيفة "أون سبورت" اليونانية فضيحة أخلاقية جديدة لعمرو وردة، لاعب منتخب مصر وفريق باوك سالونيك اليوناني، وهي رسائل هاتفية مسربة بين وردة وصحفية يونانية شهيرة، متخصصة في أخبار نادي أوليمبياكوس اليوناني، عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


ويرصد "الدستور" تفاعل رواد السوشيال ميديا مع فضيحة تحرش عمرو وردة، في سياق السطور التالية:-

شاهد كيف تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع فضيحة تحرش عمرو وردة

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي يدعى حسام مصطفى عبر صفحته الشخصية وكتب: "يا بني اتلم شوية مفيش فايدة".

ليصفه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يدعى أحمد فهمي، كتب عبر صفحته الشخصية: "عمرو حمدي الوزير".

وقال أحمد عواد، من رواد "فيسبوك": "ابننا المتحرش في الملاعب الأوروبية".

وأعربت أميرة حماد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" عن حزنها الشديد للحال الذي وصل إليه لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة.

وكتبت حماد عبر صفحتها الشخصية: "تاني تاني تاني عمرو وردة تاااااني.. أنت مش بس خسرت منتخب أنت خسرت وجودك فى أي نادي مصري وهتترحل قريب من اليونان وقفلت على نفسك أى وسيلة احتراف في أي بلد.. اتعالج نفسيًا مش عيب".
جدير بالذكر أن ألكسيس كوجياس، رئيس نادي لاريسا اليوناني: "أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل وردة من الفريق.. لقد اتخذت هذا القرار ضده بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، حيث تواجد فى حصتين تدريبيتين فقط من أصل 9 حصص خاضها زملاؤه الفترة الماضية بعد استئناف النشاط الكروي".

وأشار رئيس النادى إلى أن غياب اللاعب المصرى عن التدريبات فى الفترة الأخيرة جاء دون إذن من المدير الفنى أو مدير الفريق.

وأوضح كوجاياس: "لذا فقرار رحيل عمرو ورد عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط، وعلى الجميع أن يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب وهذا ما جعلنا نساعده من أجل التغلب على مشاكله الشخصية السابقة".

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