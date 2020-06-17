سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي

فوجئت المنتجة سارة الطباخ بتوقيع محمد الشرنوبي مع شركة روتانا لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح" دون علمها رغم أنها الوكيل الحصري له والاتفاق الأخير الذي تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 مارس.وشمل الاتفاق على إلزامه تنفيذ العقد وتسليم سارة الطباخ توكيلا رسميا موثقا بالشهر العقاري وهو ما حدث، إلاّ أن الشرنوبي وقع منفردًا لتسويق الأغنية مع شركة روتانا.وعندما تم التواصل مع الشركة أبلغت المنتجة أنه أبلغها بفسخ عقده، لذلك كان من الضروري تنبيه الشركات إلي ما يردده الشرنوبي حرصًا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة مع مختلف الشركات.كانت الصفحة الرسمية لأوديو روتانا قد كشفت عبر موقع إنستجرام، موعد طرح أغنية "قلبي ارتاح"، والتي أهداها الفنان محمد الشرنوبي، لعروسه راندا رياض.