اختيار مفتي نيجيريا نائبًا لرئيس اتحاد الطرق الصوفية

أعلن علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، شيخ الطريقة العزمية، انضمام إبراهيم هاشم، المفتي العام لمحافظة زاكي بنيجيريا وشيخ الطريقة التجانية بالمحافظة، وعضو المجلس الإسلامي النيجيري للاتحاد العالمي للطرق الصوفية.وكلف أبوالعزائم شيخ الطريقة التجانية بنيابة الاتحاد وإدارة الشئون الخاصة بكافة ولايات نيجيريا على أن يتم التنسيق مع الزوايا الصوفية بالدول والبلدان الإفريقية الأخرى، لنشر أفكار الاتحاد بإفريقيا.وأعلن هاشمي عن بالغ سعادته باختياره عضوًا ونائبًا عن رئيس الاتحاد العالمي للصوفية بنيجيريا، مؤكدًا بذل قصارى جهده في العمل على نشر الفكر الصوفي الصحيح.