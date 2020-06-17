قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

تحتفي وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، بمشوار الفنان التشكيلي جمال السجيني، الذي يعد أحد أعظم الفنانين والنحاتين المصريين، بعرض فيلم وثائقي من إنتاج المركز القومي للسينما، يتناول رحلة حياته ومحطات من مشواره الفني؛ ضمن سلسلة عروض ذاكرة الإبداع التي تأتي في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".وخلال السطور التالية؛ تكشف "الدستور" أسرار من حياة جمال السجيني، حسبما ذكرها الفنان التشكيلي الراحل صلاح طاهر، في مقال له بعنوان "جمال السجيني كما عرفته" بمجلة الدوحة، بعددها رقم 1 والصادر في 1 يناير لعام 1978.فقد كانت دراسة السجيني أكاديمية تمكن بها من صناعة الفن إلى حد بعيد، وكان حسه المرهف وذكاؤه الوقاد وملاحظاته الحادة الفائقة، وتمكنه من فنه وصناعته جعله من أئمة الفن التشكيلي، هذا إلى جانب حماسه المتوقد الدائم تجاه وطنيته، والأحداث التي أحاطت بحياته، فكان دائم القلق، دائم التعبير عن ذلك القلق، مندفعا إلى بلورة أحاسيسه العارمة في الحجر أو البرونز أو الخشب أو الصلصال."كان السجيني يحرك نفوسنا ويثير حواسنا ويلهيها كلما زورناه في مرسمه بعد أن يفرغ من أحد أعماله التي لا ينقضي الانشغال بها، كانت دائما في ولادة مستمرة، وكنا نفاجأ في كل زيارة بجديد يهز نفوسنا".. هكذا أكد صلاح طاهر بالمقال.وإلى جانب فن النحت، فقد انشغل السجيني فترة طويلة من الزمن بالأساطير الشعبية، والفن والتشكيلي وعبر عنهما في لوحات عديدة، تارة كرسام ومصور، وتارة أخرى كمثال وحفار على النحاس المطروق.استهواه النيل ومراكبه الشراعية التي تمر يوميا أمام مسكنه بالزمالك، فتناولها في لوحاته بشتى السبل والتكوينات، واستهواه الفلاح، فصاغ منه روائع نحتية، وعلى النحاس لا يمكن أن تنسى.وكان السجيني أحد الفنانين القلائل الذين تمكنوا من النصب التذكارية وتماثيل الميادين، وحفر الميداليات، وحفر العملة بجميع معادنا، ونفذ ذلك بأستاذية ومقدرة منقطعة النظير.وكأستاذ ورئيس قسم النحت في الفنون الجميلة؛ فقد أثرى التعليم الفني في مضمار النحت ثراءً كبيرًا، إضافة إلى أنه كان إنسانا وصديقا وزميلا للكثيرين، فقد كان يجد وقتا لممارسة صداقاته وإنسانياته، وكأنه كان متفرغا لتلك العلاقات الودية اللطيفة.كان السجيني عطوفا، أنيسا، خفيف الظل، مرحا، وكان يقضي أوقاتا في الحديث عن الفن والثقافة، وكان يؤمن بالغريزة الفنية والبصيرة والإلهام إلى حد بعيد، رغم مروره بمراحل دراسية بالغة الجدية سواء بالقاهرة أو باريس أو روما أو غيرها من الأماكن والأكاديميات التي توجه إليها للتحصيل والدرس في مطلع حياته الفنية.وبين الحين والآخر؛ كانت تنتابه موجات من السخط والشك في أعماله، فيحطم روائع كانت موضع إعجاب أو يلقي في النيل كتلا هائلة من تماثيله التي تحمل أشكالا وألوانا من المعاناة في سبيل إنتاجها، وإذا بها فجأة لا تروق له، ولا يريد أن تقع عليها عيناه.كان دائم الصراع والمخاصمة مع الحياة، برغم ما يتخللها من لحظات مشرقة سعيدة، وعلى قلة تلك اللحظات الضاحكة في حياة السجيني، فإنه مع قصرها في استطاعتها أن تغمر كيانه بالسعادة آمادا طويلة.