غدًا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني لبحث الأزمة الليبية



وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية، قالت إن زيارة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تأتي لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مماثلة لتعيين المناطق الاقتصادية بين اليونان وإيطاليا.

يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الخميس، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، بمقر وزارة الخارجية المصرية.ومن المتوقع أن يبحث الوزيران سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بالبحر المتوسط والأزمة الليبية.