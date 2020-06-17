رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البابا تواضروس يرسل هدية للأطقم الطبية بالإسكندرية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:45 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
هبه عويضه
طباعة
أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عدد من الملابس الواقية التي يستخدمها الأطقم الطبية بالمستشفيات الموجودة في محافظة الإسكندرية تقديرًا للدور العظيم الذي يقوم به كل فرد منهم.

وقام القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية، ومعه القس لوقا عبد المسيح المسؤول عن الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالأسكندرية بتسليم الملابس الواقية إلى اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ومعه الدكتورة چاكلين عازر نائبة المحافظ.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، قد أطلقت مبادرة "دعمك حياة"، في الأول من إبريل الماضي، وتهدف إلى دعم القطاع الصحي وأعضاء الفريق الطبي بالإسكندرية من خلال تلقي مساهمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمستشفيات والتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة.

موضوعات متعلقة

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

«سى إن إن» تكشف السبب وراء أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

مالي: 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 1890

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

صحيفة بريطانية: شقيق «تميم» متهم بتعذيب 6 موظفين سابقين

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواطنون يتجاهلون خطر كورونا بالتنزه على كورنيش النيل (صور)

«الدستور» تتجول داخل مصنع بوابات التعقيم (فيديو)

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

مواقع أبوظبي الثقافية تستعد لاستقبال الزوار في 24 يونيو

وزير الثقافة الفلسطيني يدين سعى الاحتلال لتشويه المشهد الإسلامي وعروبة القدس

مدير «الإيسيسكو»: الثقافة الرقمية هي الوجه الجديد للعمل المستقبلي