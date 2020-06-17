البابا تواضروس يرسل هدية للأطقم الطبية بالإسكندرية

أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عدد من الملابس الواقية التي يستخدمها الأطقم الطبية بالمستشفيات الموجودة في محافظة الإسكندرية تقديرًا للدور العظيم الذي يقوم به كل فرد منهم.وقام القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية، ومعه القس لوقا عبد المسيح المسؤول عن الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالأسكندرية بتسليم الملابس الواقية إلى اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ومعه الدكتورة چاكلين عازر نائبة المحافظ.يذكر أن محافظة الإسكندرية، قد أطلقت مبادرة "دعمك حياة"، في الأول من إبريل الماضي، وتهدف إلى دعم القطاع الصحي وأعضاء الفريق الطبي بالإسكندرية من خلال تلقي مساهمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمستشفيات والتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة.