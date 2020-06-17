الإمبراطور.. القصة الكاملة لمسلسل أحمد زكى فى رمضان 2021

بكل شغف وشوق، تلقى المشاهد العربى، فى مختلف الأقطار، نبأ إنتاج مسلسل درامى يحكى سيرة فارس التمثيل الفنان الراحل أحمد زكى، الذى ترسخ عطاؤه ومنجزه الكبير فى الوجدان الشعبى فى مصر والعالم العربى، وهو العمل الذى تتضافر فيه مقومات الإبداع كاملة، حيث تنتجه شركة سينرجى برئاسة تامر مرسى، ويؤلفه الكاتب الكبير بشير الديك، ويؤدى بطولته الفنان محمد رمضان.

وسبق وكشف الفنان محمد رمضان منذ أيام قليلة، عن وجود مشروع درامى لتجسيد سيرة الفنان الراحل، واختيار «الإمبراطور» اسمًا مبدئيًا للعمل، دون ذكر تفاصيل أخرى، ما أثار حالة جدل واسعة على منصات «السوشيال ميديا» والمواقع الإخبارية، إلى أن حسم «رمضان» الأمر، صباح أمس الأول، معلنًا عن تقديم العمل فى رمضان المقبل، على أن تتولى شركة سينرجى إنتاجه، ويتولى كتابته السيناريست الكبير بشير الديك، ناشرًا على صفحته بموقع «فيسبوك»، صورة تجمعه بالأخير داخل الشركة المنتجة أثناء الاتفاق على تقديم المشروع.

وقال الكاتب الكبير بشير الديك إنه اتفق بالفعل مع الفنان محمد رمضان وشركة سينرجى على تقديم المشروع، خلال جلسة عمل مساء الإثنين الماضى، شهدت رسم الخطوط العريضة للتعاون.

وأضاف «الديك»، الذى زامل أحمد زكى فى مشواره الإبداعى وقدم معه العديد من الأعمال السينمائية، لـ«الدستور»، أن الاتفاق تم بشكل مبدئى على تقديم العمل خلال الموسم الرمضانى المقبل، مشيرًا إلى أنه طلب مهلة أسبوعًا من أجل كتابة المعالجة الدرامية للقصة، على أن تعقد بعد ذلك جلسات عمل مباشرة مع «رمضان» والجهة المنتجة لوضع تفاصيل المسلسل، والاستقرار على شكل المعالجة الدرامية، والبدء فى كتابة السيناريو والحوار.

وكشف عن أن العمل سيتناول كل ما يتعلق بالراحل أحمد زكى خاصة الجوانب الإنسانية والدرامية، لافتًا إلى أن قصة «النمر الأسود ثرية» جدًا، وتضم تفاصيل كثيرة لا يعلمها الجمهور، كما أن مشوار حياته ملهم، سواء داخل أروقة الفن وفى كواليس أعماله ونجاحاته، أو فى رحلة صعوده منذ صغره ونشأته.

وقال: «التفاصيل الخاصة بالعمل تُعد كلامًا سابقًا لأوانه، لأننى لم أبدأ فى كتابة حرف واحد، لكن كل ما أستطيع قوله هو إن المسلسل سيشمل كل ما يتعلق بأحمد زكى منذ صغره حتى وفاته».

وكشف عن أن اسم «الإمبراطور» مؤقت، ولم يتم الاستقرار على اسم نهائى مثلما أشيع على منصات التواصل الاجتماعى، موضحًا أن حسم الأمر سيكون بالاتفاق بينه وبين الفنان محمد رمضان والشركة المنتجة.

ورجح نقاد ألا يكون اسم «الإمبراطور» نهائيًا للعمل، خاصة أن الكاتب بشير الديك سبق وقدم مسلسلًا عام ٢٠٠٢ يحمل الاسم نفسه، وكان قصة أحمد الحورانى وأخرجه جمال عبدالحميد، وقدم بطولته: حسين فهمى وإلهام شاهين وماجدة الخطيب.

وكشفت مصادر عن أنه حتى الآن لم يتم حسم اسم مخرج العمل، مشيرة إلى أن هناك ترشيحات بين أكثر من مخرج، لكن تم تأجيل حسم الاسم عدة أيام، لحين انتهاء بشير الديك من بناء المعالجة الدرامية للقصة.

وذكرت المصادر أن الشركة المنتجة هى التى رشحت بشير الديك للكتابة، باعتباره أحد شركاء رحلة أحمد زكى فى عدد من أعماله السينمائية الناجحة مثل: «ضد الحكومة» و«نزوة» و«موعد على العشاء»، كما كتب له سيناريو وحوار فيلم «الهروب».

وأضافت أن المخرج محمد سامى كان بينه ومحمد رمضان اتفاق منذ فترة على تقديم مشروع عن أحمد زكى، لكن الأمر لم يكن فكرة «سامى»، بل «رمضان»، خاصة بعدما جسد شخصية الفنان الراحل فى مسلسل «السندريلا»، وكان يحلم دائمًا بأن يجسد شخصيته فى عمل كامل، سواء فى السينما أو التليفزيون.

ولفتت المصادر إلى أن «محمد سامى متعاقد على تقديم مسلسل تليفزيونى آخر مع أحمد السقا وأمير كرارة (نسل الأغراب)، وكان يرغب فى تأجيل المشروع، إذا كانت هناك نية لتقديم مسلسل عن الراحل أحمد زكى مع محمد رمضان لموسم ٢٠٢٢، إلا أن الأخير يرغب فى تجسيد العمل الموسم المقبل، لذلك سيلجأ لمخرج آخر».

وكشفت عن أن محمد رمضان فى مرحلة مراجعة يومية حاليًا وتحضيرات مبدئية لشخصية أحمد زكى، كما يعمل على التكوين الجسمانى لنفسه، ويحاول أن يخفض من وزنه حتى يتقارب جسديًا مع النمر الأسود، خاصة فى مرحلة بداياته وهو فى العشرينيات من عمره، التى كان فيها نحيفًا.

وذكرت أن هناك «ماكير» تم الاستقرار عليه بشكل مبدئى، نافية أن يكون محمد عشوب أحد الماكيرات الذين لازموا أحمد زكى فى رحلته الفنية.

وسبق وجسد محمد رمضان شخصية أحمد زكى مرتين، إحداهما عام ٢٠٠٦ فى مسلسل «السندريلا» عن قصة سعاد حسنى التى قدمتها منى زكى والمخرج سمير سيف، وكان «رمضان» وقتها فى بداية مشواره التمثيلى.

كما جسد الدور عام ٢٠١٢ فى فيلم «حصل خير» أمام اللبنانية قمر، عندما مثل مشهدًا لأحمد زكى من فيلم «الهروب»، وهو مشهد رقص «منتصر» بالعصا مع الراقصة «صباح» التى أدتها هالة صدقى فى فرح شعبى.

