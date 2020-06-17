288 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 19783 حالة، بالإضافة إلى 303 حالات وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وترأس بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا "كابينت كورونا"، لبحث الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشاره.وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعض الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، منها الالتزام بارتداء الكمامات في الشوارع، ومنع التجمعات.من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل قائد منطقة الوسطى، وعدد من الضباط الكبار، بعد مخالطتهم أحد المصابين بفيروس كورونا.