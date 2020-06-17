السجيني: لا يوجد قانون «السايس» والدولة لا تقنن أعمال بلطجة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يوجد قانون اسمه قانون السايس، كما أن الدولة لا تقنن أعمال بلطجة، وإنما القانون غرضه تنظيم نشاط تجاري خدمي وهو ركن السيارات في الشارع.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القانون تنظيم نشاط خدمي في الشارع بشكل يليق بالبلد، وليس تقنين أعمال غير مشروعة".وأوضح أن قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات في الشوارع، تم الموافقة عليه وفقا لنصوص شيقة تعتمد على اللامركزية استنادا إلى نظام عام، وتطلق يد السلطة المحلية في تحديد آليات التنفيذ.وأردف: "القانون هدفه إنهاء مظاهر البلطجة والعمل غير المشروع، ومن سيحدد تنظيم ركن السيارات في كل مدينة وشارع المحافظ والسلطة المحلية بضوابط عامة".