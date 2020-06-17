رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ لطلاب الثانوية: «من يدّعي المرض سيلغي امتحانه»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:37 م
اللواء جمال نورالدين،
اللواء جمال نورالدين،
عمرو الشامي
طباعة
ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء اختبارات الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، التى ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إخطار غرفة العمليات بالمحافظة بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، وذلك لاستقبال الشكاوي ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مشيرًا إلى أنه من يُثبت أنه يتمارض أو يدعي المرض سيتم إلغاء امتحانه.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، فيما يخص مركز ومدينة بيلا، تم تحديد نقط التجمعات للأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في "بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبوبدوي"، وسيتم تجمع الطلاب من الساعة 7 صباحًا، مشددًا على ضرورة توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، مع وجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين، مؤكدا على إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة تخلف أحد الأتوبيسات، بالإضافة إلى إخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود الزائر أو الزائرة الصحية بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدورى على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

وزير التعليم: منصة الثانوية الإلكترونية لن تكون مجانية مستقبلًا

الصحة: فتح العيادات الخارجية لعلاج «الأمراض المزمنة» السبت

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

صحيفة بريطانية: شقيق «تميم» متهم بتعذيب 6 موظفين سابقين

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواطنون يتجاهلون خطر كورونا بالتنزه على كورنيش النيل (صور)

«الدستور» تتجول داخل مصنع بوابات التعقيم (فيديو)

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

مواقع أبوظبي الثقافية تستعد لاستقبال الزوار في 24 يونيو

وزير الثقافة الفلسطيني يدين سعى الاحتلال لتشويه المشهد الإسلامي وعروبة القدس

مدير «الإيسيسكو»: الثقافة الرقمية هي الوجه الجديد للعمل المستقبلي