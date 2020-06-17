محافظ كفر الشيخ لطلاب الثانوية: «من يدّعي المرض سيلغي امتحانه»

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء اختبارات الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، التى ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.وشدد محافظ كفرالشيخ، على إخطار غرفة العمليات بالمحافظة بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، وذلك لاستقبال الشكاوي ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مشيرًا إلى أنه من يُثبت أنه يتمارض أو يدعي المرض سيتم إلغاء امتحانه.وأوضح محافظ كفر الشيخ، فيما يخص مركز ومدينة بيلا، تم تحديد نقط التجمعات للأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في "بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبوبدوي"، وسيتم تجمع الطلاب من الساعة 7 صباحًا، مشددًا على ضرورة توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، مع وجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين، مؤكدا على إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة تخلف أحد الأتوبيسات، بالإضافة إلى إخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة.وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود الزائر أو الزائرة الصحية بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدورى على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.