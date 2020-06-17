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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مواقع أبوظبي الثقافية تستعد لاستقبال الزوار في 24 يونيو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:37 م
مواقع أبوظبي الثقافية
مواقع أبوظبي الثقافية
جمال عاشور
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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن جاهزية عدد من المواقع الثقافية والمتاحف في إمارة أبوظبي للترحيب بالزوار مجددًا ابتداء من 24 من الشهر الجاري، وذلك بعد تطبيق توجيهات احترازية صارمة في المواقع المختارة لدعم تعافي المجتمع بعد فترة الإغلاق الطويلة في الأشهر الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تشمل المواقع الأولى التي سيتم إعادة افتتاحها للزوار، كل من متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، وقاعات المعارض في المجمّع الثقافي بما فيها الاستوديوهات المخصصة للفنانين المقيمين، بالإضافة إلى المساحات الخارجية في واحة العين، وقصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة، إن الإعلان عن إعادة فتح مواقعنا الثقافية يعد خطوة مهمة للمساهمة في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية في الإمارة، حيث يدعم إعادة فتح المواقع تيسير مرحلة التعافي والتخفيف من الضغوط التي تراكمت خلال فترة الإغلاق الماضية.

وأضاف في بيان له، أن هذا القرار يأتي من إيماننا العميق بقدرة الفن والثقافة على مساعدة المجتمع على المضي قدمًا ونفخر في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أننا نملك القدرة على تحقيق هذه المهمة المتمثّلة في إعادة الأواصر المجتمعية بين الأفراد عبر الفنون، ودعم عودة المياه إلى مجاريها في هذه الأوقات غير المسبوقة.

وأشار إلى إن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقّناها في مختلف المواقع الثقافية عبر الإمارة، ستمنح الزوار الثقة اللازمة لزيارة أماكنهم المفضّلة بأمان والحفاظ على سلامتهم، موضحا أن حجز التذاكر المسبق، سيكون إلزاميا لزيارة متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن، حيث ستعمل جميع المواقع الثقافية في أوقات جديدة وذلك من 10 صباحًا إلى 7 مساءً (2 مساءً إلى 7 مساءً يوم الجمعة)، بينما يفتح اللوفر أبوظبي أبوابه من 10 صباحًا وحتى 6:30 مساءً، ما عدا أيام الإثنين حيث يغلق المتحف.

وكشف أنه سيتسنى للزوار اكتشاف المجموعة الفنية العالمية لمتحف اللوفر أبوظبي مجددًا، والاطّلاع على أحدث معارضه "فن الفروسية: بين الشرق والغرب" والذي تم تمديده حتى 18 أكتوبر 2020.

يستضيف المجمّع الثقافي حاليًا ثلاثة معارض فنية مميزة، بما فيها معرض "القصر الأحمر" للفنان الأمير سلطان بن فهد بن ناصر آل سعود، ومعرض "أرضية مشتركة" ومعرض "رحلة بين الكلمات".

ويطلق متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن، مبادرة مجتمعية تمكّن الزوار دون الـ18 عامًا من الدخول مجانًا، وذلك كجزء من مبادرات تشجيع زيارة الشباب الصغار والعائلات. ستتوفر تذاكر الدخول إلى كلا الموقعين عبر الإنترنت فقط.

بينما ستظلّ المواقع الأخرى مغلقة، إلا أنها ستستمر في تقديم برامج افتراضية ملهمة عبر الإنترنت من خلال المنصّات الإلكترونية الخاصة بها، بما فيها "ثقافة أبوظبي" و"الثقافة للجميع"، ويستمر بثّ العروض الأدائية للمجمّع الثقافي ومكتبة أبوظبي للأطفال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وجلسات في الفنون البصرية والعروض الافتراضية عبر الإنترنت لبيت العود، وبيركلي أبوظبي، والمرسم الحرّ، وبيت الخط، ومركز القطارة للفنون بالعين.

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