5 بوابات تعقيم ذاتي تبرع لمحافظة الغربية

أعلت محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن تبرع أحد رجال الأعمال بـ 5 بوابات تعقيم ذاتي للمحافظة، في إطار مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وقال طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم تخصيص عدد 2 بوابة لمدرسة طنطا الإعدادية بنات، وعدد 1 بوابة للجنة امتحانات الثانوية العامة بمعهد الأورام، وعدد 1 بوابة لمقر مديرية التربية والتعليم وعدد 1 بوابة لمبنى تليفزيون الدلتا.وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن تبرع مبادرة "بالعلم نبني وطن" بـ 5 بوابات تعقيم الكترونية للمحافظة، ووجه نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، شكرهم للجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني ورجال العمال علي مجهودهم في دعم المحافظة.وأصدرت محافظة الغربية بيانًا، أشادت بجهود المشاركة المجتمعية والمبادرات الشخصية والجماعية لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.