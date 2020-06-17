«داخلية الوفاق» تعلن ضبط المعتدين على المصريين بترهونة.. وتؤكد سلامة العمال

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، الأربعاء، القبض على المتهمين بالإساءة للعمال المصريين في مدينة ترهونة.وقالت في بيان، إنها رصدت أمس مواقع المعتدين على العمال المصريين، وألقت القبض عليهم وأحالتهم إلى النائب العام.وأشارت إلى أنها تعرفت على هويات العمال المصريين وجميعهم بخير، ويتمتعون بحريتهم ويمارسون عملهم وحياتهم بحرية وسيتم الاستماع إلى أقوالهم في الجريمة التي تعرضوا لها.وتعرض عمال مصريون في مدينة ترهونة لاعتداء جسدي وتعذيب على يد ميلشيات تابعة لحكومة الوفاق، فيما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة الجناة.وأعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تعرض لها العمال المصريون على يد ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة.