وزيرة التخطيط للنواب: «بصيف كل سنة في منيا القمح»
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:30 م
كريمة أبوزيد والسيد السعدنيطباعة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تعليقا على ما أثاره الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة بأن بعض الوزراء لا يعرفون شيئا عن الفلاحين: "أنا بصيف كل سنة في بلد والدتي في منيا القمح وفى قرية والدى في الدقهلية.. واعرفهم جيدا".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ممازحة الدكتور على عبدالعال، للدكتورة هالة السعيد، عندما علق الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما أثاره رئيس مجلس النواب بأن بعض الوزراء لا يعرفون شيئًا عن الفلاحين، قائلا: "إحنا مع الفلاح وأنا من القرية وحياتي كلها مع الفلاحين"، وعقب عبدالعال مازحا: "لا السيدة وزيرة التخطيط مدرستها كانت في مصر الجديدة، وأنا كنت ساكن بجوار هذه المدرسة وأعرفها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ممازحة الدكتور على عبدالعال، للدكتورة هالة السعيد، عندما علق الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما أثاره رئيس مجلس النواب بأن بعض الوزراء لا يعرفون شيئًا عن الفلاحين، قائلا: "إحنا مع الفلاح وأنا من القرية وحياتي كلها مع الفلاحين"، وعقب عبدالعال مازحا: "لا السيدة وزيرة التخطيط مدرستها كانت في مصر الجديدة، وأنا كنت ساكن بجوار هذه المدرسة وأعرفها".