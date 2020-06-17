وزيرة التخطيط للنواب: «بصيف كل سنة في منيا القمح»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تعليقا على ما أثاره الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة بأن بعض الوزراء لا يعرفون شيئا عن الفلاحين: "أنا بصيف كل سنة في بلد والدتي في منيا القمح وفى قرية والدى في الدقهلية.. واعرفهم جيدا".وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ممازحة الدكتور على عبدالعال، للدكتورة هالة السعيد، عندما علق الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما أثاره رئيس مجلس النواب بأن بعض الوزراء لا يعرفون شيئًا عن الفلاحين، قائلا: "إحنا مع الفلاح وأنا من القرية وحياتي كلها مع الفلاحين"، وعقب عبدالعال مازحا: "لا السيدة وزيرة التخطيط مدرستها كانت في مصر الجديدة، وأنا كنت ساكن بجوار هذه المدرسة وأعرفها".