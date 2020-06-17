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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات على مراكز تداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:28 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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كلّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 4 محافظات وهي (الدقهلية، بنى سويف، الشرقية، الجيزة) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 91 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 11 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

تم إصدار 3 قرارات إدارية لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 10 منشأة بيطرية بمحافظات: الدقهلية – بنى سويف – الشرقية، تم عمل 5 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الادوية منتهية الصالحية بمحافظات بنى سويف – الشرقية، تم اغلاق مخزن لشركة إضافات اعلاف يقوم بالغش التجاري ويحوز ادوية بيطرية منتهية الصلاحية بمحافظة الجيزة بواسطة شرطة البيئة والمسطحات المائية.

من جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة،

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