بلال سرور: أسعى لتقديم مهرجانات تحترم ذوق الجمهور

قال الملحن بلال سرور، إنه يعمل هذه الفترة على اختيار عدد من الألحان الجديدة التي تتماشى مع الظروف الحالية عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.وأضاف سرور لـ"الدستور"، أنه خصص ورشة فنية لإنتاج عدد من المشروعات الجديدة التي سيقوم باختيار المطرب المناسب لها بصحبة الشاعر مصطفى حسن ومحمد الأياتي وصابر كمال.وذكر سرور، أنه ينتوي تقديم عمل فني على طريقة المهرجانات خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يختار المطرب المناسب لهذه الألحان التي تتماشى مع الجمهور.وتابع: "سأقدم أغاني مهرجانات بشكل محترم دون إسفاف وجارٍ الدخول في هذا المشروع بشكل قوي، لإثبات أننا نستطيع أن نقدم عمل مهرجانات ناجح دون أي مشاكل أو كلمات جارحة للمستمع".