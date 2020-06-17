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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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صحفية يونانية تكشف عن فضيحة جديدة لـ عمرو وردة
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:22 م
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كشفت شبكة On sports اليونانية عن فضيحة جديدة بطلها لاعب منتخب مصر ونادي باوك سالونيك عمرو وردة ولكن تلك المرة في اليونان.
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