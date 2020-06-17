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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان وبيلاروسيا يتفقان على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:25 م
التعاون التجاري
التعاون التجاري
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اتفق السودان وبيلاروسيا، على التوسع في مجالات التعاون المشترك بين البلدين عبر وضع أسس لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مشاريع الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما وفق مواقيت محددة.

وذكر بيان لوزارة الطاقة والتعدين السودانية، اليوم الأربعاء، أن المهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني، وأندري خودك وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسي، ترأسا اجتماع اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفراس.

واتفق الطرفان على خطة لإنفاذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل ترقية التعاون الاقتصادي، وشملت الاتفاقيات مجالات رئيسة هى تصنيع وتركيب الآليات وبناء صوامع وقيام مشاريع زراعية وإنتاج الألبان والشتلات والخضروات، باستخدام أحدث التقنيات البيلاروسية، والتعدين ومشاريع الكهرباء والطاقات المتجددة بالاشتراك مع الشركات السودانية.

وأكد الوزير البيلاروسي، رغبة بلاده في تطوير التعاون الاقتصادي مع السودان، خاصة أنه يتمتع بموارد وموقع جغرافي مميز يمكن أن يكون سوقا لإفريقيا.

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